Россия – страна пыток

Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности после публикации "Новой Газетой" видео 2017 года, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова.

Следственный комитет, проведя проверку, отказал в возбуждении уголовного дела, посчитав "применение физической силы и специальных средств обоснованным и правомерным". Спустя год, после публикации видеодоказательств, СК все же завел дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Более 10-ти сотрудников ФСИН, обвиняемых в пытках, находятся под арестом.

В СМИ стали появляться сообщения о противоправных действиях сотрудников ФСИН в отношении заключенных в других российских колониях.

На заседании Комитета ООН против пыток российская делегация пообещала, что во всех колониях страны пройдет ревизия камер виддеонаблюдения и видеорегистраторов, которые носят на форме сотрудники ФСИН.

Обсуждают ситуацию правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев, советский диссидент Владимир Буковский и обозреватель МК Ева Меркачева

Ведущий – Владимир Кара-Мурза старший

Эфир в 21:05