Меркель и Путин проведут встречу в конце недели в Германии

Президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу, 18 августа. На переговорах в замке Мезенберг недалеко от Берлина лидеры двух стран обсудят ситуацию на востоке Украины, войну в Сирии и вопросы энергетики.

Встречу анонсировала немецкая сторона. В Кремле ранее говорили о международной поездке Путина, но детали не раскрывали. В конце июля президент России пообщался с канцлером ФРГ по телефону, во время беседы затрагивались вопросы внешней политики.

До этого Меркель и Путин встречались 18 мая в Сочи. Тогда темой обсуждений также была ситуация в Донбассе, кроме прочего политики обсудили будущее проекта "Северный поток – 2". После переговоров было объявлено, что транзит газа через Украину в Евросоюз после запуска нового газопровода продолжится.

Отношения России с западными странами остаются напряженными. США и Евросоюз обвиняют Москву в поддержке пророссийских сепаратистов на территории Донбасса и авиаударах, приводящих к гибели мирных жителей в Сирии.

В Кремле в ответ заявляют, что Россия не принимает участия в войне на востоке Украины, а в Сирии – борется с вооруженными формированиями, которые Москва считает террористическими.