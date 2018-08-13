В Армении суд освободил из-под стражи бывшего президента Кочаряна

Суд в Армении освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Политик воспользовался своим правом на неприкосновенность, сообщает Радио Азатутюн.

Кочарян был арестован в конце июля. Его обвинили в свержении конституционного строя страны. Бывший президент Армении называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными.

Дело в отношении Кочаряна было возбуждено из-за силового разгона акции протеста после президентских выборов в 2008 году. Тогда митингующие сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна требовали пересмотра результатов голосования. В столкновениях с полицией погибли 10 человек. Кочарян объявил чрезвычайное положение, протесты в стране прекратились.

Одним из организаторов митингов 2008 года был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. В 2010 году по обвинению в организации беспорядков его приговорили к семи годам колонии. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.