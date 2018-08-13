Омароса Маниголт, уволенная из Белого дома, грозит "разоблачениями"

Бывший советник президента США Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман в понедельник обнародовала секретную аудиозапись. Она содержит телефонный разговор Маниголт с Трампом после ее увольнения из Белого дома.

Ранее Омароса Маниголт подверглась резкой критике со стороны соратников Трампа, когда заявила, что тайно записывала разговоры в Белом доме. В частности, речь идёт о её беседе с главой администрации Джоном Келли, в которой он говорил своей сотруднице о её увольнении. Беседа с Келли проходила в так называемой "ситуационной комнате", где действуют усиленные меры безопасности.

В ближайшие дни в США должна быть представлена книга Омаросы Маниголт, названная "Сорвавшийся с петель" (Unhinged), которая, после заявлений автора, несомненно станет объектом повышенного внимания.

Адвокат Трампа Руди Джулиани в понедельник заявил в эфире телеканала Fox News, что Маниголт нарушила закон, записывая частные беседы в Белом доме.

Бывший представитель Совета по национальной безопасности при администрации Барака Обамы также высказался относительно признаний бывшей сотрудницы администрации Трампа. Он назвал произошедшее нетипичным и беспрецедентным случаем.