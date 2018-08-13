Организацию "Человек и Закон" оштрафовали на 300 тысяч рублей

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал организацию "Человек и Закон" на 300 тысяч рублей. Правозащитников обвинили в отсутствие маркировки "иностранный агент" на их странице в Facebook. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Правозащитники заявляют, что это первое дело связанное с отсутствием маркировки в социальной сети. В 2016 году "Человек и Закон" уже штрафовали на 150 тысяч рублей за публикацию без маркировки "иностранного агента".

В 2012 году президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, четыре раза в год подавать финансовую отчетность в Министерство юстиции. Также НКО обязаны сопровождать все выпускаемые материалы пометкой "выпущено организацией, выполняющей функции иностранного агента".