На правозащитную организацию завели дело из-за страницы в Фейсбуке

Председателя правозащитной организации "Человек и Закон" Ирину Потасову вызвали для составления протокола об административном нарушении из-за публикаций в Фейсбуке.

Основанием стало заявление прокуратуры Марий Эл о том, что на странице организации в социальной сети нет маркировки иностранного агента, сообщил изданию "7x7" сопредседатель "Человек и Закон" Сергей Подузов. По его словам, Роскомнадзор и прокуратура намерены взыскать с организации штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

В 2016 году "Человек и Закон" уже штрафовали на 150 тысяч рублей за публикацию без маркировки "иностранного агента". Тогда протокол составили за текст Подузова в блоге на сайте "7x7". Подузов не согласился с обвинением, заявив, что не должен маркировать информацию, которую он публикует как частное лицо.

В 2012 году президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, четыре раза в год подавать финансовую отчетность в Минюст и сопровождать все выпускаемые материалы пометкой "выпущено организацией, выполняющей функции иностранного агента".

Как отметил адвокат правозащитной организации "Команда 29" Максим Оленичев, дело за публикации без маркировки в Фейсбуке, заведеное на "Человек и закон" — вероятно первое в России.