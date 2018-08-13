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Карающая рука санкций рубит голову рублю
2 часа(-ов) назад
Елена Рыковцева
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Рубль ответил за Скрипалей. Есть ли дно у пропасти?
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