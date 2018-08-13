Жительницу Хакасии включили в список экстремистов за пост в соцсети

Активистку из Хакасии внесли в список экстремистов за пост в социальной сети "ВКонтакте". Лидии Баиновой заблокировали счет в банке и запретили пользоваться банковской картой. Об этом сообщает адвокат правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.

В июле Федеральная служба безопасности завела на Баинову уголовное дело. Её обвинили в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета. Баинова опубликовала запись, в которой высказалась о притеснении хакасского народа. Текст поста, опубликованного активисткой, отправлен на повторную экспертизу.

Свою вину Баинова не признает и считает, что настоящая причина преследования – ее общественная деятельность: активистка занимается популяризацией хакасской культуры, активно выступает за сохранение народных традиций и языка.