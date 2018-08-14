Водителя убитых в ЦАР российских журналистов поместили в тюрьму

Водителя убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко поместили в тюрьму из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство. В настоящее время он проходит по делу как свидетель.

Водитель – единственный, кто выжил после нападения 31 июля на российскую съемочную группу, которая работала над фильмом о российской "частной военной компании Вагнера" в ЦАР. По одной из версий, на машину журналистов напали с целью ограбления. Россияне ехали на встречу с фиксером по имени Мартин. В начале августа сообщалось, что Мартина журналистам рекомендовал знакомыйРасторгуева, корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Мартин называл себя сотрудником миссии ООН в ЦАР, но на связь после гибели журналистов не вышел.

Девятого августа полиция ЦАР нашла ноутбук, мобильный телефон и жесткий диск одного из убитых россиян. Ноутбук, по данным главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, который направил журналистов на съемки в ЦАР — был только у Орхана Джемаля. По словам Коняхина, съемочная группадолжна была каждый день сохранять на нескольких дисках отснятые материалы.

В МИД России изначально настаивали именно на версии ограбления, а сообщения о том, что журналисты снимали фильм о российских наемниках из "ЧВК Вагнера", назвали "околесицей".

РИА ФАН связывают с финансируемой Евгением Пригожиным "фабрикой троллей", которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы. Пригожина, которого называют "поваром Путина" также считают предполагаемым спонсором "ЧВК Вагнера".