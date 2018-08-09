МИД России: журналистов погибших в ЦАР отговаривали от поездки

В Министерстве иностранных дел России заявили о показаниях водителя, который сопровождал погибших в Центральноафриканской Республике журналистов. Российскую съемочную группу якобы останавливал патруль, который отговаривал их от поездки. Об этом сообщает РБК.

По словам водителя, журналисты предложили ему сопровождать их десять суток. Они пытались попасть на военную базу Береги, но получили отказ. Незадолго до нападения журналисты отклонились от ранее намеченного маршрута. В МИДе утверждают, что водитель повторяет озвученную им ранее версию об ограблении.

По информации "Интерфакса", авиакомпания Air France передала следователям из России якобы потерянное свидетельство о смерти военного журналиста Орхана Джемаля.

Водитель – единственный, кто выжил после нападения 31 июля на российскую съемочную группу, которая работала над фильмом о российской "частной военной компании Вагнера" в ЦАР. Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев погибли. Водителя съемочной группы допросили следователи из России.

Позже группа по расследованию обстоятельств гибели российских журналистов выяснила, что их автомобиль двигался в колонне из двух машин. Первый автомобиль находившиеся в засаде убийцы пропустили и целенаправленно напали на машину с журналистами.

Россияне ехали на встречу с фиксером по имени Мартин. Именно он порекомендовал им водителя и предложил помочь организовать съемку в районе золотых приисков Ндассима, которые предположительно разрабатывает российская компания, принадлежащая "повару Путина" Евгению Пригожину – предполагаемому спонсору "ЧВК Вагнера". Накануне стало известно, что с этим фиксером погибших познакомил корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Сам Романовский подтвердил "Медузе", что общался с фиксером и Александром Расторгуевым. Он добавил, что уже отвечал на вопросы Следственного комитета по этому поводу.

РИА ФАН связывают с финансируемым Пригожиным "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей", которую США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

В МИД России изначально настаивали именно на версии ограбления, а сообщения о том, что журналисты снимали фильм о российских наемниках из "ЧВК Вагнера", назвали "околесицей".