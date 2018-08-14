В США утвержден оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Президент США Дональд Трамп 13 августа подписал оборонный бюджет в размере 717 миллиардов долларов. Церемония подписания состоялась в расположении 10-й горнострелковой дивизии в штате Нью-Йорк.

На борьбу с международным терроризмом, которая еще недавно являлась главным приоритетом Пентагона, отпущено менее десятой части бюджета – 69 миллиардов, около 22 миллиардов предусмотрено на модернизацию ядерного арсенала. 7,6 миллиарда выделяется на приобретение 77 новейших истребителей F-35. Это самая дорогостоящая позиция в бюджете оборонного ведомства.

Новый бюджет Пентагона предусматривает ограничение военного сотрудничества США с Россией. В частности, замораживаются контакты в рамках Договора по открытому небу, до тех пор, пока российская сторона не представит доказательства выполнения всех условий соглашения. Договор был подписан в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Его цель – обеспечить возможность совершать облеты территорий друг друга.

В новом военном бюджете США также упоминается о запрете выделять средства на любые действия, которые могут привести к признанию суверенитета России над Крымом. Документ предусматривает расширение военной помощи Украине и партнерам по НАТО в противодействии "агрессии России в Европе".

Документ обязывает администрацию Трампа в течение 90 дней представить обеим палатам Конгресса список граждан, в отношении которых могут быть введены санкции за разведку в пользу России.

Нынешний бюджет – именной, он назван в честь ветерана Вьетнамской войны, сенатора Джона Маккейна, у которого диагностирован рак мозга. Маккейн и Трамп – политические противники, и глава государства на церемонии подписания документа ни разу не упомянул имя сенатора.

"Нынешний бюджет является беспрецедентным по своему объему вложением в американские вооруженные силы и в укрепление их боеспособности", – заявил Трамп.