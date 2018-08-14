ОБСЕ обнаружила в Донбассе новые ящики с боеприпасами

Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне конфликта на востоке Украины на прошлой неделе зафиксировал в подконтрольных сепаратистам районах Донбасса наличие буксируемых гаубиц, а также сотен ящиков для боеприпасов и снарядов реактивных систем залпового огня. По оценке миссии ОБСЕ, некоторые из этих ящиков были новыми.

Как говорится в отчете миссии, гаубицы и боеприпасы обнаружены в Луганской области за линией отвода тяжелого вооружения, предусмотренной Минскими соглашениями, но за пределами специальных мест для хранения такого вооружения.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ обнаружили в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами, 6 реактивных систем залпового огня. В отчете говорится, что это нарушение договоренностей об отводе вооружений.

Ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал две колонны грузовых автомобилей, которые в ночь на 8 августа перемещались через российско-украинскую границу вне контрольно-пропускного пункта.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в прямой поддержке сепаратистов в Донбассе - в частности, поставках им вооружений и боеприпасов через участки границы, которые не контролируют украинские власти. Кремль обвинения отвергает.