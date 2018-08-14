ФСИН разрешила Зое Световой посетить Олега Сенцов в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрешила правозащитнику Зое Световой посетить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в российской колонии. Об этом написал в твиттере глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

На прошлой неделе сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что получила от брата письмо, в котором тот сообщил ей, что "почти не встает" и "конец близок". Она назвала состояние Сенцова "катастрофическим". Во ФСИН в свою очередь утверждают, что угрозы жизни заключенного нет.

9 августа в Кремле заявили, что получили письмо с просьбой помиловании матери украинского режиссера.

Накануне более ста деятелей мировой культуры выступили в поддержку Олега Сенцова. Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения.