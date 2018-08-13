Более ста деятелей мировой культуры выступили в поддержку Сенцова

Более ста деятелей мировой культуры выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской тюрьме. Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения.

Обращение деятелей культуры опубликовало французское издание Le Monde.

В нем приговор Сенцову назван "посягательством на свободу мысли и творчества", отмечается, что он "явно не соблюдал права защиты" и "является нарушением международного права и основных норм правосудия", а сам Сенцов сравнивается с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами при коммунистическом режиме".

Подписи под обращением поставили, в частности, классик мирового кинематографа французский режиссер Жан-Люк Годар, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" британский режиссер Кен Лоуч, обладатель премии "Оскар" канадский режиссер Дэвид Кроненберг и министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

На прошлой неделе сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что получила от брата письмо, в котором тот сообщил ей, что "почти не встает" и "конец близок". Она назвала состояние Сенцова "катастрофическим".

Во ФСИН в свою очередь утверждают, что угрозы жизни заключенного нет.