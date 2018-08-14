Глава "Натали Турс" обещает возобновить работу с клиентами в октябре

Президент "Натали Турс" Владимир Воробьев назвал "некорректной" информацию о приостановке деятельности туристической компании, которая утром 14 августа появилась на главной странице сайта туроператора. С 1 октября работа с клиентами будет возобновлена, заявил он.

4 июля одна из крупнейших туристических компаний на российском рынке "Натали Турс" объявила, что из-за финансовых трудностей аннулирует все подтвержденные туры и останавливает продажу новых. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал тогда, что долг "Натали Турс" перед контрагентами составил около миллиона долларов.

По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), около полутора тысяч клиентов "Натали Турс" не смогли воспользоваться оплаченными турами в июле.Ущерб клиентов компании оценивался более чем в миллиард рублей. Страховая компания "Ингосстрах", где была застрахована ответственность туроператора, ранее заявляла, что готова выплатить компенсации пострадавшим только после объявления о приостановке деятельности "Натали Турс".