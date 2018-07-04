Российская компания "Натали Турс" аннулирует все проданные туры

Российское туристическое агентство "Натали Турс" аннулирует подтвержденные туры своих клиентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Воробьева, из-за "негативной информации" компания не может выполнять обязательства перед партнерами, и они "веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания".

Несколько дней назад туроператор отменил все чартерные рейсы в Европу и Турцию. Позже отели отменили бронирование "Натали Турс" из-за отсутствия оплаты.

По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), около полутора тысяч клиентов "Натали Турс" не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле. Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сообщила Интерфаксу, что Воробьев подтвердил, что планирует возместить средства по забронированным турам, но не смог назвать сроки возврата.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что долг "Натали Турс" перед контрагентами составил около миллиона долларов. Знакомый с ситуацией собеседник ТАСС заявил о долге в десятки миллионов долларов.

Накануне о своем уходе с рынка объявил один из старейших российских туроператоров – DSBW Tours, начавший работу в 1991 году. 1 июля решение о приостановке чартерных программ принял петербургский туроператор "Аврора БГ". Около 400 ее клиентов находятся за границей и должны быть вывезены в ближайшие две недели. В июне прекратила работу туристическая фирма "Матрешка тур".

Летом 2014 года из-за финансовых проблем, вызванных политической ситуацией и падением курса рубля, разорились несколько крупных российских туроператоров.