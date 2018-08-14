Суд отменил решение о признании экстремистской картины Васи Ложкина

Новосибирский областной суд отменил решение о признании экстремистской картины художника Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Об этом 14 августа написал в твиттере глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Дело возвращено в суд первой инстанции, добавил он.

В начале февраля СПЧ обратился в прокуратуру с просьбой обжаловать решение суда о признании картины Ложкина (Алексея Куделина) экстремистской.

Тогда правозащитники заявили, что при рассмотрении дела суд не привлек ни автора произведения, ни специалистов изобразительного искусства. Суд, считают в СПЧ, не учел "сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины", которая высмеивает национализм и ксенофобию. Главным доказательством были результаты психолого-лингвистической судебной экспертизы, что, по мнению СПЧ, является вмешательством суда в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции России.

Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия" была внесена в список экстремистских материалов в январе 2016 года. Она представляет собой карту, на которой Россия обозначена надписью "Великая прекрасная Россия", а соседние с ней страны – уничижительными характеристиками населяющих их народов. Ложкин известен как художник, сатирически высмеивающий различные стереотипы, присущие массовому сознанию россиян. Сам художник не считает картину экстремистской.

Несмотря на решение суда, картина продолжает появляться на выставках.