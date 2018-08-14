В Генуе обрушился мост, сообщается о десятках погибших

На севере Италии в городе Генуя обрушился мост на автомагистрали. Местные СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших. Точных данных пока нет.
Мост высотой в несколько десятков метров был сооружен в 1960-е годы. Сообщается, что обломки обрушившегося моста частично упали на жилые дома.
Министр транспорта Италии Данило Тонинелли уже назвал случившееся "огромной трагедией".
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