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В Генуе обрушился мост, сообщается о десятках погибших

Рухнувший мост

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На севере Италии в городе Генуя обрушился мост на автомагистрали. Местные СМИ сообщают о десятках погибших и пострадавших. Точных данных пока нет.

Мост высотой в несколько десятков метров был сооружен в 1960-е годы. Сообщается, что обломки обрушившегося моста частично упали на жилые дома.

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли уже назвал случившееся "огромной трагедией".

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