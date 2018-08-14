Лидер коммунистов Чехии: в разгроме "Пражской весны" виноваты украинцы

Лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии заявил, что Украина несет большую, чем Россия, ответственность за ввод советских войск в Чехословакию 50 лет назад и за подавление "Пражской весны".

В интервью британской газете The Guardian Войтех Филип посетовал на "фальсификации", которые, по его мнению, имеют место при нынешней оценке событий 1968 года. Он, в частности, указал на то, что многие возлагают ответственность за советское вторжение на Россию и русских, в то время как, по словам лидера чешских коммунистов, большую часть членов Политбюро ЦК КПСС, принимавшего решение о вводе войск, составляли украинцы.

"Брежнев был с Украины" – сказал, в частности, Филип, имея в виду тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Также, по его словам, "главной силой армии вторжения были украинцы".

По словам чешского коммуниста, в Политбюро в 1968 году был только один русский, и он выступал против ввода войск в Чехословакию. Кого именно Филип имел в виду – неясно.

Членами Политбюро ЦК КПСС в 1968 году были 11 человек. Из них уроженцами Украины (в границах Украинской ССР) были только трое – Петр Шелест, Николай Подгорный и Брежнев. Шесть членов тогдашнего Политбюро родились на нынешней территории России.

Компартия Чехии традиционно занимает пророссийские позиции во внешней политике. Ее представители не входят в правительство, однако кабинет Андрея Бабиша зависит от голосов коммунистов в парламенте.