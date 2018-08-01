Незабытая обида. Что россияне и чехи знают о вторжении 1968 года

В августе этого года исполняется 50 лет с начала операции "Дунай" – таково было кодовое наименование вторжения войск СССР и еще нескольких стран-членов Организации Варшавского договора (Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши) в Чехословакию для вооруженного подавления реформ "Пражской весны". Этой публикацией Радио Свобода открывает проект "Пражская весна" и советское вторжение: 50 лет", посвященный тогдашним драматическим событиям, памяти о них и тому, как август 1968 года до сих пор влияет на чешское, словацкое и российское общества. Другие материалы проекта можно найти здесь.

После того, как 21 августа 1968 года войска нескольких государств Варшавского договора вторглись на территорию Чехословакии, власти этой страны отдали армии приказ не оказывать сопротивления, чтобы не допустить повторения кровавых событий осени 1956 года в Будапеште. Тем не менее, жители чешских и словацких городов сопротивлялись “пассивно”: срывали указатели, меняли местами знаки, чтобы затруднить передвижение армейских колонн, блокировали военную технику, пытались убедить военнослужащих армии вторжения повернуть назад.

Но без столкновений не обошлось. По оценкам чешского Института изучения тоталитарных режимов, погибли 108 граждан Чехословакии, сотни пострадали. С советской стороны погибло около ста человек, примерно столько же были ранены. Однако абсолютное большинство этих жертв пришлось на разного рода инциденты и несчастные случаи – например, детонацию боеприпасов или ДТП с участием боевой техники.

Русская армия вторглась и оккупировала Чехословакию и люди не могли свободно передвигаться

По данным опроса “Левады-Центра”, проведенного в марте 2018 года, 46% россиян не знают о событиях 1968 года в Чехословакии. Однако осведомленных граждан стало больше: 10 лет назад об этом ничего не знали 55% опрошенных. При этом благодаря усилиям государственной пропаганды всё больше жителей страны уверены, что 50 лет назад в Чехословакии происходила “подрывная акция Запада, попытка расколоть социалистические страны” (21%). Почти треть россиян заявили, что Советскому Союзу стоило вводить войска в Чехословакию.

Корреспондент Радио Свобода спросила у прохожих в Москве, что они думают о вводе войск в Чехословакию 50 лет назад:

“Чехи и словаки – народы, у которых не совсем одна культура с Россией. И то, что мы ввели войска, означает, что мы насильно заставили их подчиниться советской идеологии, несмотря на то, что они не хотели. Это было неправильно”.

“Никакого права вводить войска у СССР не было. Тогда действовало право наций на самоопределение, и в итоге это право подавили”.

Какова официальная позиция России?

Между Москвой и Прагой еще в 1993 году был заключен договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. В нем ввод советских войск назван “недопустимым применением силы”, а их пребывание в Чехословакии – “неоправданным”. Но это не мешает многим российским СМИ, в том числе государственным, иногда публиковать материалы с иной точкой зрения. Например, в ноябре 2017 года на сайте телеканала “Звезда” появилась публикация под заголовком "Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история „пражской весны“". Материал вышел перед встречей премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с чешским президентом Милошем Земаном, в целом известным, кстати, своим весьма благожелательным отношением к Кремлю. Позже статью с сайта "Звезды" удалили. Пражское радио тогда передавало, что публикация “разозлила” Земана, и на встрече с Медведевым президент поднял этот вопрос. Премьеру пришлось извиняться за публикацию, но он заверил, что текст “не отражает официальной позиции” России.

Никакого права вводить войска у СССР не было

Что думают чехи?

Жители Чехии до сих пор остро реагируют на советское вторжение. В 2008 году 64% респондентов говорили, что до сих пор не простили это России. Спустя десять лет ситуация особо не изменилась. Центр исследований общественного мнения в мае опубликовал данные опроса, согласно которым 76% чехов негативно оценивают тогдашние события. При этом, согласно другому опросу, проведенному чешским центром NMS, 46% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет ничего не знают о событиях 1968 года, хотя в целом о вторжении знают 76% чехов. “Знаний становится больше, чем старше возраст, выше уровень образования и доходы опрошенных”, – говорится в исследовании NMS.

Чехи, с которыми корреспонденты Радио Свобода поговорили в Праге, однозначно называли действия СССР “оккупацией” и негативно отзывались об этом:

“Русская армия вторглась и оккупировала Чехословакию, закрыла границу, и люди не могли свободно передвигаться. Законы стали гораздо более жесткими”.

“Я родом из Либерца – одного из тех городов, где было действительно плохо, шла стрельба, погибли где-то 10 человек. Мои родители помнили об этом и много рассказывали. Так что уже в детстве во мне возникли не самые позитивные чувства к русским”.

“Я сама русского происхождения. Моя семья переехала из России за лучшей жизнью 25 лет назад. Я рада, что живу в Чехии – и это все, что я могу вам сказать”.