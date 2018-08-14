Протестующие в Армении потребовали ареста бывшего президента

В Ереване прошла акция протеста – участники митинга у стен Высшего судебного совета Армении потребовали уволить судью, отпустившего вчера из-под стражи бывшего президента Роберта Кочаряна. Сегодня Кочарян собирался выступить перед журналистами, но его противники ворвались в зал и сорвали пресс-конференцию.

Второй митинг прошел также у здания Генпрокуратуры Армении. Люди требовали немедленно арестовать Кочаряна. Среди участников акции – родственники погибших в ходе столкновений начала марта 2008 года.

Кочаряна арестовали в конце июля. Его обвинили в свержении конституционного строя страны. Под стражей он провел два месяца. 13 августа суд освободил его, поскольку бывший глава государства Кочарян обладает неприкосновенностью. Бывший президент Армении называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными.

Дело в отношении Кочаряна было возбуждено из-за силового разгона акции протеста после президентских выборов в 2008 году. Тогда митингующие сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна требовали пересмотра результатов голосования. В столкновениях с полицией погибли 10 человек. Кочарян объявил чрезвычайное положение, протесты в стране прекратились.

Одним из организаторов митингов 2008 года был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. В 2010 году по обвинению в организации беспорядков его приговорили к семи годам колонии. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.