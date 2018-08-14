В Москве умер Эдуард Успенский, "отец" кота Матроскина

В Москве умер писатель Эдуард Успенский, об этом сообщают российские СМИ. Писатель умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние две недели он не вставал с постели по состоянию здоровья.

Эдуард Успенский в последние годы конфликтовал с киностудией "Союзмультфильм", обвиняя ее в нарушении авторских прав. Он рассказывал об этом журналистам.

Эдуард Успенский создал персонажей, ставших популярными во многих странах среди детей и взрослых. Это Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик, братья Колобки.