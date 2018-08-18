Республика будущего. Эфир в 16:05

Какое влияние оказало появление Украинской народной республики на провозглашение украинской независимости в 1991 году? Виталий Портников беседует с историком Юрием Шаповалом. Эфир в 16:05.
Какое влияние оказало появление Украинской народной республики на провозглашение украинской независимости в 1991 году? Виталий Портников беседует с историком Юрием Шаповалом. Эфир в 16:05.
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