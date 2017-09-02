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Дороги к свободе

Первое посольство. Эфир в 16:05

Гость программы – первый советник-посланник посольства Украины в России Олег Бай

К 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Россией «Дороги к свободе» предлагают слушателю специальный цикл программ. Гость сегодняшнего эфира – первый советник-посланник посольства Украины в России Олег Бай. Эфир в 16:05.

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