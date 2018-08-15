В Москве пройдет "Марш матерей" в поддержку Павликовой и Дубовик

В Москве сегодня пройдет акция "Марш матерей" с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других обвиняемых по делу организации "Новое величие".

"Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело "Нового величия", сегодня находятся в опасности", – говорится в сообщении организаторов акции в фейсбуке. Участникам марша предлагается пройти по центру Москвы с любимыми игрушками их детей до здания Верховного суда. Организаторы шествия просят приходить без политических лозунгов.

Акция не согласована с московскими властями. Ранее мэрия Москвы назвала "Марш матерей" угрозой общественной безопасности и призвала отказаться от его проведения. Адвокат Анны Павликовой также попросил согласовать мероприятие с властями. По его мнению, нарушение закона со стороны тех, кто поддерживает его подзащитную, может ей навредить.

В Екатеринбурге сегодня состоится флешмоб в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых по делу организации "Новое величие".

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.

На прошлой неделе суд продлил арест 18-летней Анны Павликовой до 13 сентября.