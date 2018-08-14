В Екатеринбурге пройдет флешмоб в поддержку Павликовой и Дубовик

Гражданские активисты предложили провести в Екатеринбурге флешмоб в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых по делу организации "Новое величие". Движение "Екатеринбург за свободу" заявляет, что эта акция станет местным аналогом запланированного в Москве "Марша матерей", который должен состояться в среду.

Активистка Ирина Скачкова пояснила, что жителям Екатеринбурга предлагают весь день ходить с детской игрушкой в руках – символом протеста против дела "Нового величия". Официальных уведомлений активисты пока не подавали, уточнила Скачкова в беседе с изданием Znak.com.

В Москве власти не согласовали "Марш матерей" и призвали организаторов отказаться от проведения акции.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.

На прошлой неделе суд продлил арест 18-летней Анны Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе ее под домашний арест из-за проблем со здоровьем.