Ученые просят Путина освободить обвиняемого в госизмене коллегу

Санкт-Петербургский союз ученых попросил президента России Владимира Путина отпустить из следственного изолятора обвиняемого в госизмене ведущего научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

74-летний ученый содержится в СИЗО в условиях, которые "угрожают его здоровью и даже жизни", говорится в послании. Виктор Кудрявцев перенес инфаркт и болен сахарным диабетом. Ранее адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать его подзащитному необходимые лекарства. Авторы обращения просят Путина "использовать авторитет", чтобы ученому до суда изменили меру пресечения "по гуманитарным соображениям" .

Виктор Кудрявцев был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Ученый не признает вины. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.