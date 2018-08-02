Сотрудник ЦНИИмаш мог передавать информацию бельгийскому институту

Сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Об этом РБК сообщил адвокат ученого Евгений Смирнов.

Юрист уточнил, что Кудрявцева обвиняют в передаче секретных сведений организации, а не какой-либо стране. Между ЦНИИмаш и бельгийским институтом было соглашение о сотрудничестве. По словам адвоката, его подзащитный не знакомился с какими-либо секретными сведениями последние 20 лет. Смирнов заявил, что в материалах дела нет информации о том, что именно разгласил ученый. В самом Фон Кармановском институте ничего о деле Кудрявцева не знают. Также стало известно, что суд в Москве оставил ученого под арестом.

22 июля стало известно об аресте 74-летнего Виктора Кудрявцева, сотрудника ЦНИИмаш. Его подозревают в передаче одной из стран НАТО информации о технологиях, которые используются при разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. В понедельник суд в Москве санкционировал арест второго подозреваемого в государственной измене. Как сообщил информированный источник агентства "Интерфакс", арестованный, возможно, является вторым фигурантом дела о государственной измене, совершенной в ракетно-космической отрасли.

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в ЦНИИмаш в подмосковном Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).