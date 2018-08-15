Песков: говорить об отказе в помиловании Сенцова некорректно

В Кремле считают, что говорить об отказе в помиловании Олега Сенцова некорректно, так как сам украинский режиссёр такого прошения не подавал. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вновь сославшись на российское законодательство.

Накануне украинский телеканал Громадское сообщил, что мать Сенцова получила из Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрация президента России ответ на свою просьбу помиловать сына. Там отметили, что "процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание".

Сестра Сенцова Наталья Каплан расценила ответ Кремля, как отказ в помиловании.

Адвокат Николай Полозов заявил, что "в Кремле снова врут о помиловании Сенцова". По его словам, ни один из его подзащитных граждан Украины, освобожденных после указа о помиловании, не писал никаких прошений Путину. За них это делали совершенно посторонние люди по указке администрации президента России. ‪Всех освободили после принятия политического решения по каждому. ‪По мнению Полозова, "Путин просто не хочет освобождать Сенцова".

Также считает и вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. "Кремль врет! Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о её помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий", написала она в фейсбуке. Путин знает, что Олег Сенцов никогда не напишет прошение о помиловании. "Россия реализует сценарий медленного убийства Олега Сенцова", пишет Геращенко.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца". Вчера на 93-й день голодовки Сенцов сказал посетившей его в колонии правозащитнице Зое Световой, что оценивает свое состояние как "предкритическое".