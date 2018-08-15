Сотрудники Русского музея пожаловались на руководство в прокуратуру

Сотрудники Русского музея в Санкт-Петербурге обратились в городскую прокуратуру с требованием проверить действия руководства учреждения. Жалоба связана с запланированной реконструкцией одного из внутренних дворов Михайловского дворца, где располагается музей. Его работники считают, что перестройка комплекса является лишь поводом получить деньги. Они называют сумму в 20 миллионов долларов.

В открытом письме, опубликованном порталом "Город 812", подчеркивается, что реконструкция нарушает закон о сохранении культурного наследия и потребует переезда фондов, а также закрытия нескольких залов, включая часть постоянной экспозиции.

Авторы обращения подчеркивают, что ранее направляли официальное письмо директору учреждения Владимиру Гусеву. В нем работники Русского музея жаловались, что их не информируют о планах по переезду, не объясняют причин и приоритетов грядущего ремонта.

Ответ Гусева сотрудники учреждения называют "отпиской". В своем заявлении в прокуратуру они просят применить к администрации музея меры прокурорского реагирования и истребовать у руководства рабочий проект реконструкции с пояснительной запиской о возможных рисках повреждения объекта культурного наследия.