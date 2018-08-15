В ООН признали дискриминационным закон РФ о гей-пропаганде

Комитет ООН по правам человека признал дискриминационным принятый в 2013 году в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом написал на своей странице во "ВКонтакте" ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

В 2013 году Алексеев обратился с жалобой в ООН по делу об одиночном пикете, который он провел в Архангельске в 2012 году возле здания детской библиотеки с плакатом "Гей-пропаганды не существует. Геями не становятся, геями рождаются". Суд оштрафовал его на 4 тысячи рублей.

В июне 2017 года российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних признал дискриминационным Европейский суд по правам человека.

С жалобой в ЕСПЧ обратились ЛГБТ-активисты. Они утверждали, что закон нарушил их право на свободу выражения мнений. Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить трем заявителям совокупно более 49 тысяч евро Российские власти пытались обжаловать это решение, однако суд в Страсбурге отклонил требование о пересмотре.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков в России приняли летом 2013 года. За это грозит штраф до 5 тысяч рублей, а если пропаганда велась в интернете – до 100 тысяч рублей. С 2014 по 2016 годы по этому закону в России оштрафовали 14 человек.