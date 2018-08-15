Mail.ru Group просит Госдуму амнистировать осужденных за репосты

Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", направила в Государственную думу России, Верховный и Конституционный суды и Министерство юстиции обращение с инициативой амнистировать осужденных за репосты и лайки.

Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий, говорится в заявлении пресс-службы компании.

В начале августа Mail.ru Group уже выступала с подобным призывом. Тогда в компании отметили, что во многих российских регионах становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой, заявили в компании. В Mail.ru Group убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены.

В конце июня в Государственную думу России был внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете.

В 2017 году по 282-й статье (предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы) за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека.