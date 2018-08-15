Дочь Юрия Дмитриева едет в Сандармох. Фильм Юлии Вишневец

4-5 августа в Карелии проходили ежегодные Дни памяти жертв сталинских репрессий. Траурные мероприятия проводятся в урочище Сандармох, где в 1937-1938 годах были расстреляны 9500 человек. Это место обнаружил местный историк и краевед Юрий Дмитриев, который посвятил свою жизнь поискам массовых захоронений эпохи "Большого террора". Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери, которую он растил с трех лет. Дмитриев отрицает вину, правозащитники называют дело политическим преследованием. Дмитриев уже был оправдан судом, однако дело недавно отправили на пересмотр.

Его родная дочь, 33-летняя Екатерина Клодт – единственная, кто может посещать отца в закрытых учреждениях. Раньше она была далека от политики и правозащитной деятельности, но после ареста отца ее жизнь изменилась. Теперь Екатерина стала связующим звеном между Дмитриевым и огромной группой его поддержки – за карельского историка вступились тысячи людей. Обращения в поддержку Дмитриева записали Борис Гребенщиков, Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич, Дмитрий Быков и многие другие.

Юлия Вишневец провела несколько дней вместе с Екатериной Клодт и ее сыном, отправившись вместе с ними в Петербург и Сандармох.

В фильме использованы рисунки и​ анимация 14-летнего Дани Клодта, сына Катерины и внука Юрия Дмитриева, который снял анимационный фильм под руководством студентов Московской киношколы.

В подготовке фильма принимали участие Георгий Ермоленко, Михаил Хурсевич, Лина Ширяева.