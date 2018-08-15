Президент России Владимир Путин посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии. Об этом в среду сообщили австрийские СМИ, позднее информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин "заедет" на свадьбу "по дороге в Берлин".

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж за Вольфганга Майлингера, финансиста и предпринимателя. По данным СМИ, из-за визита Путина на свадьбе усилят меры безопасности. Спецслужбы намерены задействовать снайперов. Бракосочетание, как ожидается, пройдет в субботу в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия.

Последний раз Путин был в Австрии в начале июня. Это был его первый зарубежный визит с момента вступления в должность на нынешний президентский срок.