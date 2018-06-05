Путин в Австрии. Нервное интервью и попытка помириться с Европой

Австрия стала первой страной, которую Владимир Путин посетил после вступления в должность президента России на четвертый срок. Ехать в Вену 5 июня Путину, по идее, было легко и приятно. В составе нынешнего австрийского правительства – Партия свободы, одна из наиболее прокремлевских политических сил Европы, а канцлер Себастьян Курц, хоть к ней и не принадлежит, но тоже высказывался за замену санкций против России некой более гибкой системой. Однако накануне визита другой австриец испортил Путину настроение.

Этого австрийца зовут Армин Вольф, он корреспондент телеканала ORF, которому Владимир Путин дал интервью накануне поездки в Вену. Вольф затерзал президента РФ неприятными вопросами и не стеснялся перебивать собеседника, когда ему требовалось что-то уточнить или указать на несостыковки в аргументации Путина. Будучи непривычным к разговорам с журналистами в жанре hard talk ("Трудный разговор" – так называется телепрограмма БиБиСи, где ведущие задают гостям острые и неприятные вопросы), президент заметно разнервничался. Вот некоторые заявления Путина, сделанные им в интервью Армину Вольфу.

Об отношениях с ЕС: "У нас нет никаких целей что‑либо и кого‑либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз – наш крупнейший торгово-экономический партнёр. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределённостей для нас самих".

О гибели малайзийского "Боинга" над Донбассом: "Нужно принимать во внимание все аргументы, в том числе и российские. […] В середине 2000‑х годов как раз в районе Крыма над Чёрным морем был сбит российский гражданский самолёт. Это сделала украинская армия в ходе учений. И первая реакция украинских официальных лиц заключалась в том, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Был сбит гражданский самолёт, который летел рейсом из Израиля в Россию. Все погибли, естественно. Украина напрочь отрицала свою причастность к этому ужасному инциденту, но потом вынуждена была с этим согласиться. И почему мы должны сейчас верить украинским официальным лицам?"

Об аннексии Крыма: "Наши Вооружённые Силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, что сделали? Они обеспечили проведение независимых свободных выборов – волеизъявления людей, проживавших в Крыму. Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме".

О возможных условиях возвращения Крыма Украине: "Нет таких условий и быть не может".

О конфликте на востоке Украины: "Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и на Украине применительно к Донбассу".

Об Алексее Навальном (которого Путин опять не назвал по имени): "Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего Президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?"

О собственных жизненных перспективах: "Я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок".

О фотографиях с голым торсом: "Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу".

Таким образом, перед австрийской публикой (и не только – интервью ORF в изложении разошлось весьма широко) предстал вполне реальный и не слишком дипломатичный Путин. Ничуть не изменивший своих позиций за последние четыре года, когда в результате аннексии Крыма и конфликта в Донбассе отношения России с западными странами резко ухудшились. Всё это может стать дополнительной информацией к размышлению для австрийского руководства – ведь с 1 июля в рамках принятой в ЕС ротации Австрия на полгода станет председателем Европейского союза. А в конце июня на саммите ЕС будет решаться вопрос о продлении европейских санкций против Кремля.

Для крайне правых Путин – это олицетворение некой политической и идеологической альтернативы

В качестве аргумента для нормализации отношений Москва предлагает европейцам разного рода экономические проекты. В Вене 5 июня обсуждались два. Это предложенное к подписанию соглашение между "Газпромом" и австрийской нефтегазовой компанией OMV о поставках российского газа в Австрию до 2040 года. (Кстати, сам визит Путина в Вену был приурочен к 50-летию первого такого договора, который Австрия заключала еще с СССР). Другой проект пока только в стадии обсуждения: это железнодорожная магистраль с российской шириной колеи (1520 мм), которая должна пройти через Украину и Словакию до Вены, что ускорит движение грузов и пассажиров с востока на запад Европы и наоборот. Пока, правда, не очень понятно, как договорятся о сотрудничестве российские и украинские участники, учитывая нынешнее состояние отношений между двумя странами.

Визит Владимира Путина в Австрию в контексте российско-европейских отношений для Радио Свобода прокомментировал австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета (Будапешт) Антон Пелинка:

– Нынешнее правительство Австрии довольно дружественно относится к Кремлю. Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер Австрийской партии свободы, например, открыто заявлял о необходимости отмены санкций Евросоюза против России. Впрочем, и социалисты, предшественники нынешнего правого правительства, к числу "ястребов" в том, что касается Москвы, не относились. Чем это объясняется?

– Я бы тут провел разграничение между позициями Партии свободы и Австрийской народной партии канцлера Себастьяна Курца. У "свободных" можно говорить об идеологических причинах симпатий к Кремлю: они в принципе евроскептики и противники либерализма. Напомню, что у партии Штрахе есть договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Для них Путин – это олицетворение некой политической и идеологической альтернативы. Народная же партия выступает скорее с традиционных для австрийской политики позиций: это определенная особая роль Австрии, связанная с ее нейтральным статусом, попытки выступать в качестве "моста" между Западной и Восточной Европой, а также в каких-то ситуациях и между Европой и Россией. При этом Курц постоянно заявляет о своей верности идее европейской интеграции, ЕС. Но коалиция – вещь непростая, и в какой-то степени "свободные", видимо, тянут консерваторов за собой.

– Один из главных практических результатов визита Путина в Вену – подписание ранее намеченного контракта между австрийской OMV и "Газпромом" о поставках российского газа. Австрия не боится расширения российского экономического влияния, возможного доминирования России на европейском энергетическом рынке?

Путина, несмотря на все проблемы, у нас не воспринимают как второго Сталина

– У Австрии по части этого сотрудничества большой опыт. Оно началось еще 50 лет назад, во времена СССР, в эпоху Брежнева. Путина, несмотря на все проблемы последних лет в отношениях с Россией, у нас не воспринимают как второго Сталина, так что большой проблемы в сотрудничестве с "Газпромом" не видят. В то же время на политическом уровне всё не так однозначно и радужно для российских гостей. Начнем с того, что формально, по протоколу, Владимир Путин – гость президента Австрии Александра Ван дер Беллена, а это либеральный и весьма проевропейский политик, совсем не разделяющий взгляды Путина на большинство международных проблем. Так что в значительной мере это визит протокольно-холодноватый.

– В соседней с вашей страной Италии после долгих мытарств пришло к власти правительство двух евроскептических популистских партий – Лиги и "Движения 5 звезд". Они, прежде всего Лига, выступают за отмену санкций против Кремля. Новый премьер Джузеппе Конте еще раз заявил об этом буквально сегодня. Как вы думаете, теперь Рим и Вена будут выступать единым фронтом по этому вопросу?

– Совсем не уверен. Начнем с того, что Австрия с 1 июля на полгода становится страной-председателем Европейского союза. В этой роли правительство Курца будет, безусловно, стремиться к тому, чтобы единым фронтом выступал весь ЕС. Австрия – небольшая страна, и председательство в ЕС – совсем не подходящая ситуация для того, чтобы активно фрондировать против Брюсселя. А с новым итальянским правительством у Австрии есть не только какие-то точки пересечения, но и поводы для конфликтов. Например, канцлер Курц много раз высказывался против миграционных квот (обязательное пропорциональное распределение мигрантов между странами ЕС, вне зависимости от того, в какую именно страну они прибыли – РС), за что его критиковали в Брюсселе. В то время как лидер Лиги Маттео Сальвини, который теперь будет отвечать за итальянскую миграционную политику, на квотах настаивает – чтобы "разгрузить" свою страну от чрезмерного притока беженцев. Позиция Австрии в данном случае ближе к той, которую занимают страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия – РС).

Путину еще предстоит осознать, что Крым был его крупнейшей ошибкой

– Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер недавно заявил, что пришла пора прекратить "делать из России мальчика для битья". Как вы думаете, это возможный сигнал: времена изменились, и Европа готова к примирению с Путиным – даже без особых уступок с его стороны?

– Я бы не судил столь однозначно. В целом отношения России и ЕС плохи как никогда, и со дня на день эта ситуация не изменится. Кроме того, есть проблемы, которые урегулировать "просто так" не получится. Это в первую очередь вопрос Крыма. Даже ситуация на востоке Украины более разрешима. А Крым – это политический тупик, Россия тут, судя по всему, совсем не готова к какому-либо пересмотру ситуации, а Европа не в состоянии согласиться с позицией России, поскольку это означало бы признание грубейшего нарушения международного права, открыв дорогу к множеству возможных будущих проблем. Я думаю, Путину еще предстоит осознать, что Крым был его крупнейшей ошибкой, – считает австрийский политолог Антон Пелинка.