США в рамках санкций против КНДР ввели ограничения в отношении россиянина Василия Колчанова и его компании "Профинет". Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов. Санкции введены из-за сотрудничества фирмы Колчанова с Северной Кореей.

ООО "Профинет", согласно официальным данным, обслуживает морские суда в портах на Дальнем Востоке. В Минфине США утверждают, что компания несколько раз оказывала услуги кораблям под флагом КНДР. Речь идет о судах, которые перевозили нефтепродукты.

ООН ранее представила доклад, из которого следует, что Северная Корея в 2018 году, несмотря на санкции международного сообщества, продолжила испытания ядерных ракет. Власти КНДР также увеличили поступления нефтепродуктов и угля с помощью нелегальной транспортировки на судах. Кроме этого, Северная Корея, несмотря на санкции, экспортировала текстиль на сумму в 100 миллионов долларов.