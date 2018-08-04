КНДР, несмотря на санкции, продолжает разработку ядерного оружия

Северная Корея в 2018 году продолжила испытания ядерных ракет, несмотря на санкции международного сообщества. К таким выводам пришли эксперты ООН, сообщает Reuters.

Доклад о военной программе КНДР был представлен комитету ООН по санкциям 3 августа. Из него следует, что Пхеньян "продолжал игнорировать резолюции Совета Безопасности, значительно увеличив поступления нефтепродуктов с помощью нелегальной транспортировки на судах, а также увеличив транспортировку угля". Кроме этого, Северная Корея, несмотря на санкции, экспортировала текстиль на сумму в 100 миллионов долларов. В числе стран, которые закупали этот текстиль, – Китай, Индия, Мексика, Турция и Уругвай. КНДР также продолжила поставки оружия войскам сирийского президента Башара Асада.

Накануне СМИ сообщили, что Россия вопреки резолюции Совета Безопасности ООН предоставила работу для 10 тысяч северокорейских граждан. Тогда же США ввели санкции в отношении российского банка "Агросоюз". В Вашингтоне считают, что банк работал с северокорейскими властями и способствовал финансовым потокам из-за рубежа в КНДР.