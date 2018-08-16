Сестра Сенцова заявила, что он не будет просить о помиловании

Двоюродная сестра осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что он не будет просить о помиловании. Освободить режиссера можно только если "измотать" Владимира Путина, уверена Каплан. Об этом она рассказала в интервью российскому телеканалу "Дождь".

14 августа стало известно, что Кремль отказал помиловать Сенцова по просьбе его матери. Там заявили, что процедура помилования должна стартовать с личного ходатайства осужденного, а украинский режиссер такого прошения не подавал.

Каплан рассказала в интервью "Дождю", что режиссер жалуется на боли в сердце и низкий пульс в районе 40 ударов в минуту. Она напомнила, что в своем письме Сенцов упомянул, что "конец близок".

Каплан рассказала, что сотрудники украинского МИДа сейчас думают, как привлечь канцлера ФРГ Ангелу Меркель, у которой запланирована встреча с Путиным, к освобождению Сенцова. Однако она уверена, что освободить брата можно, "вымотав" Владимира Путина постоянным просьбами об освобождении режиссеа.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

В беседе с посетившей его на днях в колонии правозащитником Зоей Световой Сенцов назвал свое состояние "предкритическим". В четверг, 16 августа, немедленно освободить Сенцова потребовали эксперты ООН.