Козлы отпущения. Авторитарные режимы ищут виновных в своих ошибках

У турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана – почти ничем не ограниченная власть в стране. В его руках – механизмы контроля за экономикой, СМИ, армией. И тем не менее авторитарный лидер Турции обвиняет в недавнем обвале национальной валюты и экономических трудностях иностранных "заговорщиков" и местных "саботажников".

Эрдоган, уже 15 лет играющий ведущие роли в турецкой политике, вначале как премьер-министр, а с 2014 года как президент, заявил, что в обвале курса турецкой лиры виноваты "экономические террористы в социальных сетях" и "закулисный заговор", направляемый Соединенными Штатами, с которыми Турция, тем не менее, состоит в одном военно-политическом союзе – НАТО.

Слова Эрдогана могут вызывать удивление, но на самом деле это не первый раз, когда воинственный турецкий лидер, оказавшись в трудном положении, прибегает к поиску виноватых. В 2016 году он обвинил в организации попытки государственного переворота живущего в США турецкого священнослужителя и духовного лидера Фетуллаха Гюлена. Каких-либо доказательств обвинений представлено не было, но с тех пор преследованиям в качестве сторонников Гюлена подверглись десятки тысяч граждан. По мнению правозащитников, под этим предлогом была осуществлена кампания борьбы с любым политическим недовольством.

Эрдоган – не единственный авторитарный лидер, любящий играть в игру "найди виновника", чтобы отвлечь общественное внимание от собственных промахов. Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи и президент России Владимир Путин тоже охотно ищут и находят в своих странах прозападные заговоры, "пятые колонны" и "иностранных агентов". На них удобно сваливать экономические и политические проблемы.

Вождям нужны козлы отпущения

"Вождям нужны козлы отпущения, – говорит живущий в Стамбуле политический аналитик Гэрет Дженкинс. – В этой роли могут выступать другие страны, этнические или религиозные меньшинства – кто угодно, на кого можно указать как на причину того, что дела идут неважно. Причиной этого является концентрация власти в одних руках".

Под влиянием нового обострения отношений Анкары и Вашингтона курс турецкой лиры снизился с начала года почти на 45%. США ввели санкции против двух турецких министров – в связи с арестом в Турции американского пастора, которого власти обвинили в терроризме. На прошлой неделе Вашингтон поднял импортные тарифы на турецкий металл. В ответ Эрдоган заявил, что Турция стала объектом "экономической войны" и призвал турок избавляться от долларов и евро.

"Было бы неверно видеть причину падения курса турецкой лиры только в действиях США, – считает турецкий экономист Джан Следжуки, один из ведущих экспертов стамбульского Центра исследований экономики и внешней политики. – Ослабление лиры связано прежде всего с экономическими причинами. Напряжение в отношениях с Америкой наложилось на этот фактор – отсюда всплеск нестабильности".

Экономисты говорят, что Анкаре следует повысить процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, но Эрдоган считает такие шаги "неисламскими". По его словам, высокие ставки ведут к столь же высокой инфляции – экономическая теория это отрицает.

По словам Дженкинса, в Турции "произошла эрозия политических и государственных институтов, потому что всё сосредоточено в руках Эрдогана. В верхах нет толковых экспертов, потому что Эрдоган окружил себя людьми, которые умеют только поддакивать. Другая проблема – его собственные представления об экономике, определяющие турецкую экономическую политику".

Тактика Эрдогана схода с той, что применяется властями Ирана и России – других региональных держав, которыми правят автократы, нередко обвиняемые в системной коррупции и экономических промахах. Как и Анкара, Тегеран и Москва любят обвинять в своих неудачах других.

Хаменеи, правящий Ираном с 1989 года, лидер, за которым остается последнее слово во всех важных вопросах жизни страны, считает "иностранные происки" причиной кризиса в Иране, падения курса национальной валюты – риала, и связанных с этим недавних массовых акций протеста. Его критика попеременно обрушивается на Израиль – "сионистское образование", согласно употребляемому иранским лидером выражению, – и "сатанинские" Соединенные Штаты.

Однако экономические аналитики указывают на внутрииранские причины проблем – не отрицая, впрочем, что введенные США санкции их усугубляют. Иранская экономика, находящаяся под жестким контролем государства, зависима от экспорта нефти и газа и несет тяжелое бремя различных субсидий и регулируемых цен.

"Иранскому правительству не удалось провести рыночные структурные преобразования, чтобы стимулировать экономический рост, – считает Стив Ханке, экономист из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. – Со времен исламской революции 1979 года экономикой управляют неудачно. Хотя в случае проведения серьезных реформ в Иране может быть настоящий экономический бум и очень резкий рост".

Экономика России, также зависимая от экспорта, вступила в депрессию в 2014 году, когда упали мировые цены на нефть, а страны Запада ввели против Москвы экономические санкции в связи с аннексией Крыма и вовлеченностью России в конфликт на востоке Украины. Однако Владимир Путин считает периодически происходящее ослабление рубля и экономическую стагнацию следствием попыток Запада "сдержать и ослабить Россию". Выводы экономистов, говорящих о том, что годы злоупотреблений и чрезмерной зависимости от экспорта углеводородов не проходят даром, Кремль предпочитает игнорировать.