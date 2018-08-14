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Лицом к событию

Можем повторить 1998?

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ. 10 августа 2018.

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Довело ли Россию правительство Дмитрий Медведева под мудрым руководством президента Владимира Путина до дефолта по социальным обязательствам и экономической дестабилизации уровня 1998 года?

Девальвацию рубля на 7% и планы Кремля изъять "сверхприбыль" химических и металлургических компаний обсуждают экономисты Сергей Алексашенко и Игорь Николаев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 августа в 19:05

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