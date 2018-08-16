США готовы к новым санкциям в отношении Турции из-за дела пастора

Соединённые Штаты готовы ввести дополнительные санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет освобождён. С таким заявлением выступил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, сообщает Bloomberg.

Брансон жил и работал в Турции более 20 лет. Анкара обвиняет его в причастности к попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года. Прокуратура требует для пастора 35 лет тюрьмы. В начале августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Минюста Турции. Вашингтон считает их причастными к преследованию священника. Министрам запретили въезд в США. Анкара ответила зеркально.

15 августа суд отказался выпустить Брансона из-под домашнего ареста.

10 августа Вашингтон увеличил пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Эти меры способствовали обрушению фондового рынка Турции и ее валюты, которая с начала года подешевела к доллару на 45 процентов. В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов искать "новых друзей" и пригрозил запретить ввоз американской электроники.

