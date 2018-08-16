Главред TUT.BY заявила об искажении её показаний по "делу БЕЛТА"

Главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова обвинила Следственный комитет Белоруссии в искажении её показаний по делу о незаконном использовании информации государственного агентства БЕЛТА.

Ранее следователи сообщили, что Золотова признала незаконность использования платной подписки БЕЛТА журналистами TUT.BY с её ведома. Журналист утверждает, что выражение "с ведома" на допросе она не употребляла. "Использование этого выражения в пресс-релизе искажает смысл данных мною на допросе показаний", — говорится в заявлении Золотовой на сайте TUT.BY.

По словам главного редактора TUT.BY, такое искажение представляет угрозу для расследования, так как проходящие по делу журналисты могут давать показания, основываясь на материалах следствия. Золотова уточнила, что заявление следователей компрометирует её в глазах коллег.

7 августа в редакциях БелаПАН и негосударственного новостного портала TUT.BY прошли обыски. Они проводились в рамках расследования дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БЕЛТА. В тот же день были задержаны, а позже арестованы на несколько журналистов. Через несколько дней их отпустили. Международные и белорусские правозащитные организации назвали действия правоохранительных органов нарушающими свободу слова.