Пентагон подозревает Китай в подготовке военного удара по США

Китайские военные за последние три года стали все чаще проводить учения с бомбардировщиками, что может свидетельствовать о подготовке удара по США и их союзникам. К таким выводам пришли в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

Доклад опубликован на сайте Пентагона. В нем указано, что армия Китая наращивает возможности для "поражения целей, удаленных от КНР насколько это возможно". Американские военные отмечают, что Китай также проводит учения на сложных морских участках, чтобы научиться наносить удары по военным базам США в Тихом океане.

В мае этого года Пекин направил к спорным островам в Южно-Китайском море свои стратегические бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. В США выразили обеспокоенность милитаризацией региона.

Отношения между Китаем и США обострились из-за так называемой торговой войны. Как ожидается, до конца этого месяца представители стран обсудят экономические отношения в Вашингтоне.