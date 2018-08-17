В Москве обнаружено заброшенное отделение полиции и упраздненной Федеральной миграционной службы, в котором оставили сотни различных документов. Об этом в Instagram сообщила фотограф Лана Сатор.

"Закон о защите личных данных соблюдается от души! Кубометры оставленных документов — заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами москвичей, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое", — написала Сатор.

По её словам, здание никак не охраняется, вокруг есть забор, однако ворота открыты. Как рассказала Сатор Varlamov.ru, она попала внутрь через открытое окно.

Лана Сатор, уже десять лет ведет фотоблог о действующих и заброшенных заводах и свалках техники, подземельях и бомбоубежищах, расформированных войсковых частях, аэродромах и запретных зонах.