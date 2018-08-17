"РусАл" заявил о возможном переходе в юрисдикцию России

Попавшая под американские санкции компания "РусАл" рассматривает возможность смены юридического адреса с острова Джерси на Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу утром на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС.

В документе отмечается, что перерегистрация может отвечать интересам акционеров и увязывается с принятыми 3 августа в России законами о создании специальных административных районов, которые должны стать альтернативой зарубежным офшорным зонам. В то же время окончательное решение о смене юрисдикции пока не принято, говорится в сообщении "РусАла".

"РусАл" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали под американские санкции в начале апреля из-за близости бизнесмена к Кремлю. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с компанией.

В то же время Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "РусАла".

Накануне группа En+, в которую входит "РусАл", объявила о решении сменить юрисдикцию на российскую. Вместо Кипра она будет зарегистрирована в одном из специальных административных районов России (на островах Октябрьский в Калининградской области или Русский в Приморском крае).