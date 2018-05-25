Олег Дерипаска вышел из совета директоров компании "РусАл"

Олег Дерипаска покинул совет директоров "РусАла" из-за санкций США. Сообщение об этом размещено на сайте Гонконгской биржи.

"В продолжение усилий, предпринятых руководством компании для защиты её интересов и интересов акционеров после введения санкций США, Олег Дерипаска, неисполнительный директор, подал в отставку с 25 мая 2018 года", — говорится в заявлении "РусАла".

Кроме того, накануне стало известно, что совет директоров компании покинут семеро представителей Дерипаски, в отставку также ушла гендиректор "РусАла" Александра Бурико. Отставки руководителей стали частью стратегии по выводу компании из-под санкций.

"РусАл" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали под американские санкции в начале апреля. За это время стоимость акций "РусАла" упала наполовину. Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов. Бизнесмен уже покинул совет директоров En+ – одного из активов группы "РусАл".

Источники Reuters сообщают, что En+ рассматривает возможность выкупа части пакета акций у Дерипаски для снижения его доли до уровня ниже контрольной. Ранее на похожий шаг пошел другой попавший под санкции США российский миллиардер Виктор Вексельберг. После того, как швейцарская компания Sulzer выкупила часть его доли, Минфин США решил, что она не является объектом для санкций.