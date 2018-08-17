РСПП: изъятие "сверхприбылей" может привести к дефолту компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждает, что инициатива помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургических, горнодобывающих и химических компаний может привести к дефолту ряда предприятий и сделает невозможным исполнение "майского указа". Об этом говорится в заявлении на сайте РСПП.

Предложение Белоусова нарушает основные принципы налоговой системы и предпринимательской деятельности. Компании столкнутся с кризисом кредитоспособности и платежеспособности, что повлияет на их позиции на мировом рынке, считают в РСПП.

9 августа помощник президента России предложил Владимиру Путину изъять более 500 миллиардов рублей доходов у 14 химических и металлургических компаний для выполнения "майского указа". Путин, по словам его пресс-секретаря, согласился на изучение инициативы правительством. По информации СМИ, Минпромторг, Минэкономразвития и Минприроды высказались против изъятия "сверхприбылей".

После того как СМИ сообщили о предложении Белоусова, акции компаний, попавших в список, упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы. В РСПП предупредили, что капитализация российского фондового рынка в результате данных мер может упасть на три триллиона рублей.

Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности. В правительстве оценили расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.