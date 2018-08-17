Под завалами рухнувшего в Генуе моста могут оставаться до 20 человек

От 10 до 20 человек могут находиться под завалами рухнувшего во вторник в итальянском городе Генуя моста Моранди, заявил прокурор города Франческо Коцци. Об этом сообщает телеканал TGCOM24.

Джованни Тоти — глава администрации области Лигурия, столицей которой является Генуя — сомневается в том, что "там остаются выжившие", передает телеканал Sky TG24.

Около 250 пожарных, используя скалолазное оборудование, ведут поисково-спасательную операцию. К настоящему времени им удалось вывезти автомобили, которые остались на сохранившейся части моста, включая остановившийся на краю обрыва грузовик.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини поблагодарил спасателей, заверив, что оперативный штаб следит за ситуацией. При этом сам Сальвини оказался под огнем критики политических оппонентов и прессы за то, что в день трагедии он предпочел присутствовать на праздничном ужине на Сицилии, пишет La Repubblica, которая в доказательство приводит фотографию улыбающегося министра. Сам чиновник заявил, что речь идет об официальной поездке, на которой он обсуждал борьбу с мафией.

Мост Моранди, построенный в 1960-е годы, обвалился во вторник. Более 30 автомобилей и тяжелых грузовиков упали с высоты 45 метров. Жертвами трагедии стали не менее 39 человек, еще 16 получили серьезные травмы. Более 500 человек лишились крова: их эвакуировали из расположенных под мостом зданий, которые, по словам властей, будут снесены. Прокуратура возбудила уголовное дело, открыв расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей мост. Итальянские власти и Еврокомиссия объявили траур в связи с трагедией.