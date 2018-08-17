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Суд не восстановил адвокатский статус Марка Фейгина

Марк Фейгин

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Хамовнический суд Москвы отклонил иск Марка Фейгина, добивающегося восстановления адвокатского статуса. Об этом юрист сообщил у себя в Твиттере.

О лишении Фейгина адвокатского статуса из-за его поведения стало известно в апреле. Юрист тогда пояснил, что поводом послужили его высказывания в адрес журналиста и блогера Анатолия Шария.

Фейгин был адвокатом участниц группы Pussy Riot, депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, а также представляет интересы обвиняемого в шпионаже против России гражданина Украины Романа Сущенко.

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