Москва: Адвокатская палата лишила Марка Фейгина статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Москвы лишил Марка Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на этот статус. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Сталина Гуревич.

По её словам, основанием для рассмотрения вопроса о лишении господина Фейгина адвокатского статуса стали представление Минюста и её заявление. Это заявление было подано в связи с "неподобающими высказываниями" Марка Фейгина в адрес ее доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария, и в адрес неё самой.