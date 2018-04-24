Москва: Адвокатская палата лишила Марка Фейгина статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Москвы лишил Марка Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на этот статус. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Сталина Гуревич.
По её словам, основанием для рассмотрения вопроса о лишении господина Фейгина адвокатского статуса стали представление Минюста и её заявление. Это заявление было подано в связи с "неподобающими высказываниями" Марка Фейгина в адрес ее доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария, и в адрес неё самой.
Фейгин был адвокатом участниц группы Pussy Riot, депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, а сейчас представляет интересы обвиняемого в шпионаже против России гражданина Украины Романа Сущенко.
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